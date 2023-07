Clin d’œil au nouveau Président du Comité de Quartier Saint Vincent Sainte Marie Patrick Labassé

Patrick Labassé est devenu, le 9 janvier 2023, le nouveau Président du Comité de quartier Saint Vincent / Sainte Marie.

Patrick confiait à info-chalon : « Depuis le 9 janvier et mon élection à la tête du Comité Saint Vincent Sainte Marie, nous essayons de remonter une équipe plus étoffée. En effet, actuellement nous sommes une dizaine au sein de notre Comité et je lance un appel à toutes les personnes de bonnes volontés de venir nous rejoindre. Ce dimanche 9 juillet 2023, c’était notre première manifestation (vide grenier) et nous sommes très contents car nos exposants qui venaient d’un peu partout ont pris des grands mètres linéaires pour leur étal (12,10 et 8 mètres) ce qui a permis de récolter des fonds pour nos anciens. J’en profite aussi pour remercier tous les autres Comités de quartier qui viennent nous apporter leur soutien le temps qu’une équipe plus consistante soit constituée ! ».

J.P.B