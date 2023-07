AVIS DE DECES - Monsieur Michel BERGER

CHALON-SUR-SAÔNE - ANTULLY - GEMEAUX



Michaël et Maud, Mathieu et Céline, ses enfants ;

Jonathan, Jérémy, Tiphanie et Gabriel, ses petits-enfants,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Michel BERGER

Retraité de chez Kodak

survenu le 6 juillet 2023, à l'âge de 75 ans.

La cérémonie civile aura lieu au Crématorium de Crissey, le jeudi 13 juillet à 11h15.

Ni fleur, ni couronne