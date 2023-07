Gilles Platret prolonge le «couvre feu» à Chalon sur Saône pour tout le week-end du 14 juillet

Communiqué :



« Quartiers des Prés Saint-Jean, Plateau Saint-Jean et Stade : couvre-feu maintenu pour les mineurs, et interdiction de tout rassemblement de plus de 4 personnes, de 22h à 6h jusqu’au 17 juillet inclus, avec adaptation pour les festivités du 14 juillet »

Les couvre-feux instaurés depuis le 30 juin aux Prés Saint-Jean, au Plateau Saint- Jean et au Stade ont montré leur efficacité. Mais la persistance d’actes d’incivilité, de délinquance et de violence, entraine la prise d’une nouvelle réglementation temporaire pour des raisons d’ordre, de sécurité et de tranquillité publique.

À partir de l’entrée en vigueur de l’arrêté pris ce jour, jusqu’au lundi 17 juillet 2023 inclus, les trois quartiers des Prés Saint-Jean, Plateau Saint-Jean et Stade de Chalon-sur-Saône, font de nouveau l'objet d'un couvre-feu pour les mineurs de 22h à 6h du matin. Il leur est donc interdit de circuler, par quelque moyen que ce soit.

Les rassemblements sur la voie publique de plus de quatre personnes quel que soit leur âge, sont aussi interdits chaque jour dans ces trois quartiers.

Toutefois, il convient d’adapter les restrictions aux festivités de la Ville. En effet la circulation des mineurs et le rassemblement de plus de quatre personnes seront autorisés :

- Pour le quartier des Prés Saint-Jean : le jeudi 13 juillet 2023 jusqu’à minuit

- Pour les trois quartiers concernés : le vendredi 14 juillet 2023 jusqu’à minuit.