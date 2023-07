Les coups de cœur de nos libraires : Pour cet été, la FNAC vous propose

Il n’est pas toujours facile de trouver le CD, le livre de voyage, de cuisine, le roman, le best seller, la bande dessinée... qui fera plaisir à offrir sans avoir des professionnels qui vous guident dans les meilleurs choix possibles. Littérature, sujets d'actualité, jeunesse, livres beaux-arts, jeux-éveil, vidéo, son, jeux vidéo, la mobilité, les voyages... à la Fnac Chalon-sur-Saône, 11 rue du Général Leclerc, venez bénéficier d'une écoute de qualité.

A votre service, une équipe qualifiée et compétente dirigée Julien Murat, Directeur, vous accueille sur une surface de plain-pied située sur l'une des artères principales de Chalon-sur-Saône pour vous informer et vous conseiller sur les dernières tendances et les coups de cœur du moment.

La Fnac, 11 rue du Général Leclerc à Chalon-sur-Saône, est ouverte du lundi au samedi de 9 heures 30 à 19 heures.

Publi-information