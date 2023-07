Pour sa première édition à Chalon-sur-Saône, le ‘Livrodrome’ connaît un réel succès

Le photoreportage info-chalon.com

Mardi 11 juillet, de 10 heures à 18 heures, se tenait au Square Chabas à Chalon-sur-Saône la première édition de l’événement ‘Le Livrodrome’ dans le cadre de l’événement mensuel de l’été ‘Partir en Livre’ mené par le Centre National du Livre.

Sur place, les enfants âgés à partir de 10 ans pouvaient accéder à 17 stands d’animation tels que : La boite à tatouage (personnages BD préférés), la grande roue des mots, la photo écrite, le grand quizz, le jeu du livre (avec plusieurs épreuves sportives pour gagner des livres ou chèque livre), le livre vivant, la cabine d’ordonnance littéraire, les livres sonores géants, les livres suspendus … Bref des animations interactives qui ont séduit les nombreuses personnes présentes et mises en place dans un seul but,interessé les jeunes à la lecture.

A 11 heures, se déroulait le lancement officiel de cet événement en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Bruno Legourd , 1er adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, Jean-Michel Morandière , 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Pierre carlot, Conseiller Municipal en charge des associations, Isabel Paulo, Conseillère Municipale, déléguée aux actions en direction des jeunes, Bruno Rochette, Conseiller Municipal, délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, Serge Rosinoff, Conseiller Municipal chargé de mission de la mémoire et du monde patriotique, Monique Brédoire, Conseillère Municipale chargée de mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Gilles Véchambre, directeur des sports de la Ville de Chalon et du Grand Chalon, Pascal Perrault, Directeur Général du Centre National du Livre, Gauthier Morax, Directeur et concepteur du Livrodrome, Adrien Philippe Monniot, Directeur de la bibliothèque de Chalon-sur-Saône…

Après une visite des stands, extraits des discours prononcés :

Pascal Perrault : « Chers amis, c’est vraiment un grand plaisir d’être ici aujourd’hui ! Plaisir à double titre puisque je me permets avec cette implantation du livrodrome à Chalon de renouer avec mes racines bressanes de l’autre côté de la Saône et de retrouver Gilles Platret mon camarade de régiment […] Je suis très heureux de cette édition du livrodrome d’aujourd’hui qui s’inscrit dans le cadre de ‘Partir en livre’ qui est une grande manifestation nationale du livre jeunesse porté par le Centre National du Livre. Aujourd’hui, un jeune sur 5 dit ne pas lire. Il faut savoir aussi que les jeunes de -25 ans passent 4 heures en moyenne sur les écrans, c'est-à-dire 6 fois plus de temps que sur leur temps de lecture, donc on a vraiment devant nous un enjeu de société ! Car la lecture c’est ce qui permet de transmettre les connaissances, c’est aussi comprendre le monde qui nous entoure, se projeter dans l’espace, dans le passé et dans l’avenir. C’est ce qui permet de créer son propre univers d’imagination, ce qui permet de comprendre l’altérité et de lutter contre ce que certain appelle un mouvement de dé-civilisation sachant que je ne sais pas si le terme est approprié. Lire, c’est comprendre les autres, pour vivre en société et cette capacité de vivre la vie d’autres personnes. Alors c’est très difficile de donner l’envie de lire mais c’est l’objectif que l’on s’est fixé avec ‘partir en livre’ et le livrodrome, c’est de donner un aspect ludique et d’essayer de réconcilier la lecture et le plaisir car souvent la lecture est associée à une contrainte, associée au monde scolaire qui peut plaire où pas à certains enfants ! Alors c’est important au moment de l’été en particulier que chacun ait l’opportunité de partir en vacances avec des livres et sanctuariser un temps de lecture […] C’est un de nos combats au Centre National du Livre et je me réjouis que la ville de Chalon-sur-Saône embrasse ce combat au quotidien avec ses équipes qui sont ici rassemblées et que je remercie vivement […] C’est vraiment une grande satisfaction pour nous d’être ici à Chalon et encore toutes mes félicitations à la Mairie avec qui nous aurons joie et plaisir à accompagner toute l’année. Merci à tous ! ».

Gilles Platret remerciait chaleureusement le Directeur du Centre National du Livre et tous les acteurs présents qui contribuent à la réussite de l’événement et terminait son allocution en ces termes : « Sachez que nous continuerons de soutenir toutes les bibliothèques et qu’elles continueront de faire leurs rôles indispensables comme le font les bibliothèques jeunesse et adulte. Nous continuerons les relais dans les maisons de quartiers car c’est là-aussi absolument indispensable. Ce combat nous le menons avec les armes des mots, des phrases mais nous le menons résolument parce qu’il y a derrière tout ça un combat pour faire vivre l’esprit. Il y a vraiment une lutte énorme qui se mêle et qui dépasse les événements d’il y a une dizaine de jours mais qui se mêle à l’échelle planétaire car elle existe depuis toujours entre ceux qui veulent l’obscurité et ceux qui veulent allumer quelque chose grâce à la culture, grâce à l’écrit et grâce au livre. Ce combat, nous le menons aujourd’hui avec le Centre National de Livre d’une manière très enjouée […] Ce combat, nous le menons et nous allons le gagner et je remercie le Centre National de Livre de nous permettre de le mener victorieusement. Je vous remercie ! ».

