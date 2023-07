Question au gouvernement de Julien Odoul : « Alors que vous aviez promis 100 jours d’apaisement, les Français ont subi 5 nuits de chaos et de terreur ! »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« Ma question s’adresse à Madame la Première ministre.

Des émeutes de Vaulx-en-Velin en 1990 à l’embrasement des banlieues en 2005, tout le monde pouvait prévoir ce qui allait se passer, sauf Emmanuel MACRON.

Même votre ami Gérard COLLOMB vous avait averti à son départ du ministère de l’Intérieur en déclarant : « Aujourd’hui on vit côte à côte. Je crains que demain, on vive face à face ».

Demain c’est aujourd’hui avec près de 24 000 feux sur la voie publique, plus de 12 000 véhicules incendiés, 2 500 bâtiments en flammes ou dégradés, plus de 700 policiers et gendarmes blessés. En Guyane, un homme innocent est mort, tué sur son balcon par une balle de 9 millimètres tiré par un émeutier qui visait les policiers… La victime s’appelait Carl TARADE, et je veux lui rendre hommage.

Alors que vous aviez promis 100 jours d’apaisement, les Français ont subi 5 nuits de chaos et de terreur !

Face à l’ampleur de ce déchainement de violence, votre gouvernement a choisi de sortir l’artillerie de carnaval et la matraque de Guignol avec la rédaction d’un flyer pour les parents, la restriction des réseaux sociaux ou encore l’interdiction de la vente de mortiers d’artifice pour le 14 juillet.

Les Français en ont assez de votre déni de réalité et de votre impuissance chronique :

- 65% des Français demandent des sanctions contre les parents de mineurs multirécidivistes, avec la suspension des allocations. Qu’attendez-vous pour agir ?

- 69% des Français demandent la suspension de l’excuse de minorité pour les mineurs qui participent aux émeutes. Qu’attendez-vous pour agir ?

- 74% des Français considèrent qu’il y a trop d’immigrés en France. Qu’attendez-vous pour agir ?

Madame la Première ministre, qu’attendez-vous pour écouter les Français ? »