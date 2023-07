Lettre ouverte à Denis Thuriot, maire de Nevers : « Il est encore temps, Monsieur le Maire, de déplacer le tir du feu d’artifice »

Communiqué

Malgré un site de nidification d’espèces protégées (les sternes, des oiseaux marins), le maire de Nevers, Denis Thuriot, s’obstine depuis l’été 2022 à faire tirer le feu d’artifice du 14 juillet depuis le pont de Loire ce qui, l’année dernière, a entraîné une surmortalité de poussins, liée à l’abandon de certaines nichées et donc le défaut de couvaison. Après lui avoir écrit pour lui demander de déplacer en amont ce tir (courrier resté sans réponse), Stéphanie Modde, vice-présidente à la transition écologique de la Région Bourgogne-Franche-Comté, membre d’EELV Bourgogne, lui a publiquement demandé, pendant qu’il était encore temps, de revenir sa décision. De son côté, Allain Bougrain Dubourg (président de la Ligue de Protection des Oiseaux, LPO), a lui aussi exhorté l’édile à revenir à la raison.

Lettre ouverte à Denis Thuriot : « Il est encore temps, Monsieur le Maire, de déplacer le tir du feu d’artifice »

Située au Palais ducal, l’exposition permanente de l’Espace Patrimoine invitant à découvrir Nevers explique au visiteur qu’« au pied du pont de Loire, chaque année, le ballet des sternes attire passionnés et curieux ». « Deux espèces protégées, les sternes naines et sterne pierregarin, reviennent en effet pour nicher sur les graviers d’un îlot », est-il même précisé. Et c’est pourquoi « ce site, important lieu de reproduction, est reconnu au niveau national », « protégé depuis 2005 », et « fait l’objet d’un suivi scientifique régulier ».

La ville de Nevers, dont relève ce remarquable Espace, ne saurait mieux dire à quel point l’endroit est décisif pour ces oiseaux marins menacés. Dommage qu’elle refuse d’en tirer les conclusions qui s’imposent…

J’ai été informée par la structure animatrice du site Natura 2000 « Vallée de la Loire et de l’Allier Cher et Nièvre » que la commune de Nevers avait cette année encore le projet de tirer le feu d’artifice du 14 juillet prochain à partir… du pont de Loire.

Des conséquences négatives importantes sur la reproduction des populations de sternes, constatées par la LPO Bourgogne Franche-Comté présente sur le site au moment du tir, ont conduit par la passé à ce que le feu d’artifice soit tiré en amont du pont de Loire, pour limiter les impacts sur la faune patrimoniale.

Mais depuis 2022, cette salutaire mesure de bon sens élémentaire n’est plus d’actualité… En effet, lors du feu d’artifice de l’année dernière, un envol de la totalité des couveurs est intervenu pendant la durée du tir depuis le pont de Loire. Une panique chez les juvéniles a provoqué l’abandon des nids et une surmortalité de poussins a été constatée dès le lendemain, liée à l’abandon de certaines nichées ayant entraîné un défaut de couvaison…

Cette expérience, conjuguée au savoir scientifique vulgarisé par l’Espace patrimoine de votre ville, aurait dû vous éclairer, Monsieur le Maire de Nevers, sur les effets concrets du tir de feu d’artifice que vous envisagez à nouveau le 14 juillet prochain depuis le pont de Loire. A tout le moins, la concertation mise en place en mai dernier avec vos services aurait dû permettre une meilleure prise en compte des enjeux, vous orienter vers la recherche d’une autre solution pour ce feu d’artifice et, par conséquent, aboutir à un déplacement de sa localisation de nature à limiter son impact sur la faune. Cela n’a pas été le cas.

Je vous ai écrit le 12 juin dernier pour vous demander d’envisager de tirer depuis un autre emplacement le feu d’artifice du 14 juillet, courrier resté sans réponse. Je vous écris donc aujourd’hui publiquement pour vous dire à nouveau qu’il n’est pas trop tard pour revenir sur votre décision et faire le choix de préserver de graves dommages les espèces ornithologiques fragiles de votre ville que sont, entre autres, les sternes.

Stéphanie Modde

Vice-présidente Transition écologique de la Région Bourgogne-Franche-Comté