Projet NextWatch : l’innovation soutenue par l’Europe en Bourgogne- Franche-Comté

NextWatch, mené par l’entreprise bisontine SilMach (Silicon Machinery), est un projet de recherche industrielle et de développement expérimental collaboratif ayant pour objectifs la conception, le développement et l’industrialisation d’une technologie de rupture à base de silicium (un minéral doté de propriétés électrostatiques) pour la motorisation de la montre à quartz et de la montre connectée à aiguilles (les micromoteurs PowerMEMS©).

Ce projet a reçu le soutien du Fonds européen de développement régional (FEDER) à hauteur de 5 362 783 €. Il contribue, au titre de l’axe développement et pérennité de l'économie franc-comtoise par le soutien à l'innovation, la recherche et la compétitivité des secteurs de production et de services, à l’un des objectifs du programme FEDER-FSE Franche-Comté et Massif du Jura 2014-2020 qui vise à renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation. En plus de l’aspect recherche et son adéquation avec le savoir-faire horloger historique de la région, la composante « silicium » du projet s’inscrit dans la dynamique de l'essor des micro/nanotechnologies en Bourgogne-Franche-Comté.

Pour rappel, la Région Bourgogne-Franche-Comté est autorité de gestion des fonds européens pour la période de programmation 2021-2027. Toutes les informations sur les programmes européens en Bourgogne-Franche-Comté sont disponibles sur europe-bfc.eu.

De NextWatch à la Montre TheTimeChanger

L’entreprise SilMach commercialisera, à la fin de l’année 2023, la montre TheTimeChanger. Il s’agit de la première concept-watch équipée d’un cœur 100% silicium : ce micromoteur a été conçu dans le cadre du projet de recherche en micromécanique NextWatch.

Cette montre ouvre ainsi une nouvelle voie dans le domaine horloger. Unique en son genre, ce micromoteur 100% français réversible et à entrainement direct est composé uniquement de quatre pièces entourant un cœur en silicium offrant une efficacité optimale, une fluidité et une réversibilité de la rotation des aiguilles.

Par ses innovations, la montre TheTimeChanger participe au nouveau souffle de l’horlogerie Française. Née de la recherche scientifique, chaque montre est conçue et assemblée à Besançon, dotée d’un moteur 100% français et d’un bracelet artisanal made in France.

À découvrir sur thetimechanger.com