Soirée d’inauguration du restaurant ‘Bagelstein’

Venez découvrir de nombreuses spécialités culinaires à consommer sur place où à emporter.

Installée depuis le mercredi 28 juin, 11 boulevard de la République à Chalon-sur-Saône, la franchise Bagelstein ‘Beaux & Frères’ créée en 1789, avait organisé sa soirée d’inauguration mercredi 12 juillet, à partir de 19 heures 30.

Sur place, dans un cadre très cosy, des spécialités sucrées et salées à consommer sur place ou à emporter étaient proposées à la vingtaine de convives présents à cette occasion.

Sur place, Raphaël Duclos (originaire du Clunysois) et son épouse Sandra (chalonnaise) assistés de leurs employés Jimmy et Béatrice vous accueilleront de 10 heures à 19 heures du mardi au jeudi et de 10 heures à 21 heures 30 le vendredi et samedi (fermé le dimanche et lundi) Réservation au 09 87 39 69 33 ou sur tél mobile 06 59 05 76 62.

Lors de cet événement, on notait la présence de Stéphane Gros , Maire de Ormes.

J.P.B