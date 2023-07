FOIRE DU GRAND CHALON - l'Amérique latine invitée pour l'édition 2023

Le Comité des Foires et Salons de Chalon sur Saône organise, pour une 87ème édition, la Foire du Grand Chalon qui aura lieu du 29 Septembre au 08 Octobre 2023 au Parc des Expositions.

L’Amérique Latine est à l’honneur ! Un restaurant Brésilien et un "village" seront dédiés à ce thème : décors colorés et rythmes endiablés des Mariachi Valdes. Ce groupe de quatre musiciens mettra l'ambiance aussi bien dans le "village" que dans les allées de la Foire.

Cette année, "la mobilité électrique" est au coeur de la Foire en présence de Zoom, de concessionnaires de véhicules ÉcoResponsables et des associations BVE, BFCME et Two Roule.

La Foire est partenaire d'associations sportives chalonnaises (boxe, karaté, danse, monocycle, roller) et d'associations caritatives telles que Gen&Zic, la Croix Rouge et Octobre Rose. Des animations musicales seront proposées par des groupes locaux et par le Conservatoire.

Cet évènement accueille 30 000 visiteurs et 130 exposants. Venez découvrir la diversité de nos stands, allant de l’habitat à la gastronomie en passant par l'artisanat, le loisir, les produits malins, les associations et collectivités.