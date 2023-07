Les « vespistes », ce sont les passionnés, disons même carrément les amoureux, du scooter sympa créé par l’Italien Piaggio en 1946. Très en vogue dans les années 60, il s’est sans cesse renouvelé sur fond de tradition et nombreux sont ceux qui roulent encore avec plaisir sur ces petits engins de 125 cm3 en général.

Parmi eux, Emmanuel Joussot de Champforgeuil et sa guêpe (le nom du scooter rappelle le bourdonnement d’une guêpe) née en 1973 et ses deux amis crissotins Albéric Forget et son épouse Coralie tous trois membres du « Vespa club chalonnais».

Chaque année, des milliers (cette année plus de 6000…) vespistes venus de 25 ou 30 pays se réunissent pour le Vespa World Day, un rassemblement international organisé de façon tournante d’un pays à l’autre.

Cette année c’est en Suisse à Interlaken qu’avait lieu le grand rendez-vous et nos trois amis ont décidé d’y participer. Outre les deux jours du rassemblement avec animations, gymkhanas, défilés et bien d’autres choses, ils en ont profité pour faire la tournée des grands cols, Furka, Forclaz, Grimsell , Susten et autres. En tout, sur 4 jours un périple de 1100 km dont ils sont revenus enchantés et la tête pleine de bons souvenirs.

Et puisque l’an prochain le rendez-vous se fera en Italie, ils sont déjà prêts et songent même à une petite balade du côté de Paciano, le village d’Ombrie jumelé avec Fontaines d’où sont venus 5 amis cyclistes en même temps qu’eux partaient pour la Suisse.

La passion n’a pas de limites, les échanges non plus.

J.L.C