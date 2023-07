USINERIE PARTNERS - "Un partage d'expériences qui fait toute la richesse de nos rendez-vous" pour Laurence Grosselin

90 chefs d'entreprise ou directeurs de sites industriels présents, de la grosse multinationale à la PME locale mais un seul et unique résultat, un satisfecit partagé de tous. Le 3e événement majeur de l'année organisé par l'Usinerie Partners au tour de la décarbonation industrielle a de toute évidence touché les industriels locaux. En se penchant sur ce dossier brûlant, Laurence Grosselin - directrice de l'Usinerie Partners et son équipe, ont fait mouche.

"Il était question pour nous d'apporter toute l'expertise, les stratégies possibles, les choix éventuels et les solutions sur un même lieu" assure Laurence Grosselin. Une mission plutôt réussie de l'aveu même des participants, qui ont confié à info-chalon.com, leur plaisir de comparer, d'échanger et de sensibiliser, à l'image de Sasha Kettler, directeur du site Michelin à Blanzy.

"On est là pour créer le réseau, mettre sur la table tout ce qui existe et permettre à chacun de faire ses choix en connaissance de cause". "ADEME, BPI, ... tous les acteurs ont répondu à l'invitiation de l'Usinerie Partners. C'est aussi la démonstration que notre travail paye. On est vraiment dans l'esprit du partage des bonnes pratiques mais aussi des difficultés rencontrées".

"Un événement tel que celui organisé, c'est aussi de faire la démonstration des enjeux sociétaux mais aussi économiques de la décarbonation.. et que ça marche. On voulait l'événement comme une parole donnée aux acteurs économiques plutôt que la parole à des experts. C'était l'occasion de donner la parole à des chefs d'entreprise pour des chefs d'entreprise".

Alors lorsqu'on pose la question du mot de la fin à Laurence Grosselin, la réponse est d'une simplicité, "frappez à la porte de l'usinerie, vous allez gagner du temps. On sera là pour travailler avec vous vos projets et vous orienter".

Laurent Guillaumé