300 334 € de subvention accordés à la commune de Fontaines pour la rénovation de l’école maternelle, dans le cadre du « Fonds Vert ».

Le fond d'accélération de la transition écologique dans les territoires, aussi appelé « Fonds vert », est prévue pour aider les collectivités à renforcer leur performance environnementale, pour adapter leur territoire au changement climatique et améliorer leur cadre de vie. Le « Fonds Vert » annoncé en août 2022 par la Première Ministre a fait l’objet d’appels à projets dès la fin 2022.

L’enveloppe prévue est sans précédent : 2 Mds d’euros qui devront être engagés avant la fin 2023, période de clôture du « Fonds vert », une enveloppe importante mais pour un champ d’action également extrêmement large.

Selon Christophe Béchu, Ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires, 13500 dossiers ont été déposés entre la métropole et les territoires d’outre-mer, ces demandes représentent 4,5 milliards d’euros.

Seulement 200 projets, qui améliorent la vie du quotidien, ont été retenus pour un montant de 63,5 millions d’euros d’aide attribuée avec 140 dossiers Bâtiments scolaires, 47 sport et bien-être et 13 Bâtiments de santé.

La commune de Fontaines, porteuse du projet de rénovation énergétique de l’école maternelle, a répondu à cet appel à projets dans la rubrique Rénovation énergétique des bâtiments publics locaux.

Le projet : montant total 1 million d’euros.

Isolation extérieure du bâti avec des matériaux bio sourcés de cette école construite à la fin des années 1980, remplacements des menuiseries extérieures, mise en place d’une VMC double flux, installation de brise soleil orientables, reprise de tous les sols et des éclairages… Objectifs : apporter plus de confort aux élèves et aux enseignants, retravailler sur les surfaces occupées et réduire les charges liées à ce bâtiment énergivore.

Le projet faisant partie des 200 sélectionnés, Nelly Meunier-Chanut Maire de la commune, a été invitée à se rendre au ministère afin de présenter et défendre ce projet qui entre totalement dans les critères imposés par le « Fonds Vert ». Ils étaient trois communes à présenter leur projet dans le cadre de l’éducation nationale.

Pour présenter et défendre son projet devant Christophe Béchu Ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, Pap Ndiyae Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de France et tout un parterre de personnalités, Madame Meunier-Chanut était accompagnée d’Agnès Chavanon, Secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire.

Madame Nelly Meunier-Chanut a reçu des mains du Ministre de l’éducation nationale un chèque de 300 334 € pour soutenir la rénovation de l’école maternelle.

Une démarche bien préparée par l’ensemble du conseil aidé par le Service d'appui Technique aux Communes (SATeC), syndicat mixte du Grand Chalon pour l’ingénierie.

Avec cette subvention, la rénovation de l’école se chiffre ainsi :

Coût global : 1 000 000 €

Subvention « Fonds Vert » : 300 334 €

Subvention Grand Chalon : 50 000 €

Subvention Région territoire en action : 322 000 €

Plus une demande en cours au département.

Sur ce projet présenté dans le cadre du « Fonds Vert », 4 chiffres clés :

Montant total du projet 1M €,

Montant de la subvention « Fonds Vert » : 300 K€

Réduction des consommations d’énergie : 70%

Réduction des émissions de gaz à effet de serre : 73%.

Madame le Maire va encore plus loin dans la réflexion environnementale : « Soucieux de prendre en compte les enjeux environnementaux, nous avons choisi de nous engager dans un plan d’action ambitieux comprenant la rénovation énergétique de l’école maternelle puis la mise en place d’une chaufferie biomasse avec la création d’un réseau de chaleur intégrant d’autres bâtiments communaux. Une étude est également en cours pour l’installation de panneaux photovoltaïques. Le « Fonds Vert » contribue à la réalisation de ces investissements. »

Une partie du bâtiment de l’école maternelle sera affecté au périscolaire avec l’avantage du rapprochement géographique, au relais petite enfance, une manière aussi de pouvoir mutualiser les moyens dès la rentrée 2023/2024.

Pour plus de facilité, les travaux se font bâtiment inoccupé. Pour ce faire, les agents, les élus, les parents d’élèves, les enseignants ont fait un gros travail de déménagement.

Crédit photos : Ministère de la Transition écologique, Mairie de Fontaines

C.Cléaux