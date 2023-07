Camille Chevaleyre, Wedding Make up Artist sublime les mariées bourguignonnes !

Plus qu’un simple métier, Camille se dit passionnée par l’art de sublimer les femmes : « Depuis toute petite, j’ai toujours aimé l’univers de la beauté, du make up en particulier. Ce qui me plait le plus c’est de voir l’émotion de mes clientes lorsqu’elles se regardent dans le miroir après la prestation ! ».

Spécialisée dans les mariages sur site depuis 8 ans, Camille a ainsi découvert les plus beaux domaines de la région bourguignonne où elle a suivi ses mariées jusqu’aux lieux des cérémonies.

Cette maman de deux petites filles a trouvé son équilibre professionnel depuis bientôt un an puisqu’elle travaille du lundi au jeudi à l’onglerie chalonnaise bien connue « Le Loft » et se consacre les vendredis et samedis à son activité de wedding make up.

« C'est un équilibre qui m'apporte un reel épanouissement personnel et professionnel de part les différentes cultures de mariées que je rencontre et par la richesse de créativité » a t-elle ainsi confié à Info Chalon.

Et on peut dire que Camille fait l’unanimité auprès de ses clientes tant par son travail et par sa personnalité :

« Vous avez participé à rendre la mariée encore plus heureuse le jour J »

« Très professionnelle (…) elle a conquit tout le monde. Son travail est tellement minutieux ! »

« Camille est très à l’écoute et d’une extrême gentillesse »

Tels sont les mots employés par les clientes de Camille pour recommander la maquilleuse.

Camille vous propose différentes formules et saura s’adapter à vos besoins et envies :

« Tout est possible, on peut se rencontrer uniquement le jour J ou alors on peut évidemment faire un essai en amont et je propose aussi mes services de retouche sur toute la durée de l’événement si besoin ! Je propose également le maquillage des convives » a expliqué Camille.

Pour plus d’informations ou pour réserver une prestation, rendez-vous sur le site web de Camille ici.

Pour suivre l’actualité de Camille et se rendre compte de son travail, abonnez-vous vous sur sa page Instagram ici.

Amandine Cerrone.