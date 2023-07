AVIS DE DECES - Monsieur Eduardo RODRIGUES

CHALON-SUR-SAÔNE



Danièle,

sa compagne depuis 30 ans ;

François, Paul et Clara,

ses petits-enfants de cœur ;

Vincent et Gaëtane,

Florence et Olivier,

Monique et Maurice,

sa famille de cœur ;

ainsi que ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Eduardo RODRIGUES



Ses obsèques seront célébrées le lundi 17 juillet 2023, à 10 heures, en l'église Saint-Cosme de Chalon-sur-Saône.

La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Pas de plaques.

Fleurs naturelles uniquement.