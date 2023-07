Succès du repas champêtre organisé par l’Association des Charreaux ‘Les Copains d’Abords’

Le photoreportage info-chalon.com

Vendredi 14 juillet, à partir de 11 heures 45, Place Albert Thomas à Chalon-sur-Saône (Les Charreaux), après une aubade jouée par l’Harmonie Saint-Rémy/ Les Sharreaux, avait lieu un apéritif- repas champêtre organisé par l’association ‘Les Copains d’Abords’ dirigée par Rémy Recouvrot.

Un événement où l’on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des associations, Isabel Paulo, Conseillère Municipale, déléguée aux actions en direction des jeunes, Serge Rosinoff, Conseiller Municipal chargé de mission de la mémoire et du monde patriotique, Monique Brédoire, Conseillère Municipale chargée de mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Rémy Recouvrot, Président de l’Association ‘Les Copains d’Abords’ assisté de tous les membres de son association… ainsi que madame Marguerite Denand, centenaire et résidant aux Charreaux).

Devant une centaine de personnes l’orchestre de l’Harmonie Saint-Rémy/ Les Charreaux a joué une aubade,

Un grand moment de fraternité s’est déroulé lors de cet événement à l’occasion de la chanson de Serge Brassens reprise en chœur par les membres de l’Association avec l’accompagnement musical de l’orchestre de l’Harmonie Saint-Rémy/ Les Charreaux,

La mise à l’honneur de Mme Marguerite Denand, centenaire, dont l’anniversaire avait été fêté le 10 mai 2023.

Extrait de l’allocution de Mr Gilles Platret : «Toujours autant de plaisir à venir ici, nous membres de la municipalité, pour cette magnifique Fête Nationale que vous célébrez aux Charreaux dans la pure tradition avec l’Association ‘Les Copains d’Abords’ qui sont toujours sur le pont et avec l’orchestre de l’Harmonie Saint-Rémy/ Les Charreaux, que l’on retrouve aussi avec plaisir. Je ne pensais pas qu’un jour dans ma carrière, je dirigerais une si brillante formation musicale. Mais ici, tous ensemble, vous êtes absolument magnifiques et on a tellement plaisir à venir vous y retrouver. C’est vraiment superbe de voir la joie que vous partagez entre vous, cela donne du bonheur à tout le monde et on en a besoin en ce moment. Madame Marguerite Denand, vous qui êtes centenaire, je tiens à vous saluer au nom de toute la municipalité de Chalon, on est très heureux de vous avoir parmi nous. Je vous souhaite également un joyeux anniversaire car je sais qu’il a été fêté il y a que quelques semaines […] Cela montre à quel point il fait bon vivre aux Charreaux ! Alors Mesdames et Messieurs, belle fête du 14 juillet et vive les Charreaux ! ».

S’en suivait un apéritif champêtre

