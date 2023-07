Fermeture définitive de la boutique de prêt-à-porter hommes, femmes et enfants Armor-Lux à Chalon-sur-Saône

La boutique avait ouvert ses portes en mars 2022

La jolie boutique de mode « Armor-Lux » située 8 rue du Chatelet à Chalon-sur-Saône, a définitivement fermé ses portes ce samedi 15 juillet à partir de 19 heures.

Finalement cette boutique mode à l’enseigne bien connue des français, qui proposait toute une sélection de vêtements aux matières de qualité et tendances comme des marinières, cabans, duffles coats, cirés, vestes croisées, manteaux longs boutonnés, blazer, pulls marins n’aura tenu à Chalon qu’un an et deux mois.

Souhaitons à Céline qui était la responsable de magasin, une bonne reconversion professionnelle.

J.P.B