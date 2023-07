"Fontaines en Chœur" a terminé son "master class" par un concert dimanche 9 juillet.

Un challenge, ou plutôt un défi lancé lors d’une répétition, qui s’est concrétisé par ce master class du samedi 8 et dimanche 9 juillet.

Deux jours pour les 60 choristes et les deux chefs de chœur pour monter un programme et en faire la présentation dans un ultime concert le dimanche 9 juillet en fin d’après-midi.

Isabelle Prost, présidente de "Fontaines en Chœur" et Merwan Djane chef de chœur de l’association ont réussi le "tour de force", si l’on peut dire, de réunir des choristes de la région, du Rhône, de la Côte d’Or, lors de ce master class. 60 personnes qui pour la grande majorité ne se connaissaient pas, d’où la difficulté pour Merwan et son collègue Antoine Bonardot de mettre tout le monde à l’unisson. Quelques choristes ont confié à Info Chalon avoir eu un peu de difficultés pour trouver leur place au départ, qu’il avait fallu le temps de se connaitre et que d’un coup tout est devenu clair et ça a "roulé", les chants ont pris forme grâce aussi à la très bonne ambiance qui a régné durant tout le week-end, les repas pris ensemble dehors sous les arbres avec le beau temps.

Dimanche, c’était l’heure de vérité pour tous devant un public nombreux dans lequel se trouvait Madame le Maire de la commune, des élus, des membres d’autres associations.

Des accords de guitare, en prélude au programme de chansons françaises préparé durant ces deux jours, ont donné une autre dimension au chant choral.

Des chansons bien connues comme le "Sud" de Nino Ferrer, "On n’est pas là pour se faire engueuler"…"Couleur café"… ont enchanté le public par la qualité des prestations sous la direction partagée et l’accompagnement musical des deux chefs Merwan et Antoine.

C.Cléaux