Aux Près Saint Jean à Chalon, La Poste annonce maintenir ses services

À partir du 18 juillet, changement de gérant à Chalon-sur-Saône et maintien de La Poste Relais au sein du tabac Flammes et Fumées aux Prés Saint-Jean, 71100 Chalon-sur-Saône qui continuera donc à proposer les services les plus courants de La Poste.

À partir du 18 juillet, Faïza Bentekaya devient la nouvelle gérante du tabac Flammes et Fumées à Chalon-sur-Saône. En maintenant le relais poste au sein de son commerce, la nouvelle gérante va permettre aux habitants de la commune et des environs de bénéficier des services les plus courants de La Poste dans une amplitude incomparable avec celle d’un bureau de poste classique, 7 jours sur 7, du lundi au vendredi de 6h30 à 21h et du samedi au dimanche de 7h à 21h.

Dans ce commerce, les opérations postales les plus fréquentes pourront être réalisées : affranchissements, dépôts de plis, dépôts de colis pour les expéditions (y compris le retrait et dépôt des recommandés), vente des produits courrier, contrat de réexpédition et garde du courrier, abonnement La Poste Mobile, vente de recharges et retrait d’espèces sur le compte chèque postal ou le compte épargne du titulaire dans la limite de 150 € par périodede 7 jours glissants.

Ce relais poste de Chalon-sur-Saône rejoint également le réseau de points de vente des buralistes, ces derniers, par le biais de leur Confédération des bureaux de tabac, ont souhaité réaffirmer leur intérêt commun à travailler avec La Poste à l’implantation de nouveaux points de services postaux.

Avec l’ouverture de ce La Poste Relais, La Poste diversifie son réseau de distribution. Elle facilite ainsi l’accès aux services postaux essentiels et accompagne les nouveaux usages, toujours avec pour objectif de simplifier la vie de ses clients. L’ambition est de proposer aux clients un maillage territorial plus dense, plus accessible, et plus adapté à leur mode de vie, offrant une amplitude horaire élargie.

Informations pratiques :

LA POSTE RELAIS

SNC FAMILLE, tabac presse jeux et vente diverses 14 rue de Saint-Helens, 71100 Chalon-sur-Saône Horaires d’ouvertures : lundi au vendredi, de 6h30 à 21h Et samedi au dimanche du 7h à 21h.

Informations pratiques pour le bureau de poste de proximité :

2 Rue Georges Lapierre, 71100 Chalon-sur-Saône

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h,

Le samedi de 9h à 12h.