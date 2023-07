Honneur à Smooz, ce lion des Arts de la Rue

Le clin d’œil info-chalon

Il était le précurseur du festival Off de Chalon Dans la Rue et si Smooz nous a quittés au mois de janvier 2023, c'était une des figures emblématiques du Festival et il méritait bien un hommage lors de ce grand événement chalonnais..

L’apposition de sa photographie et de la Place Smooze a donc tout son sens pour lui faire honneur!

J.P.B