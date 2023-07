Soirée partenaires de grande ampleur pour le ‘Festival Chalon Dans la Rue’

Le photoreportage info-chalon.com

Mardi 18 juillet, à 20 heures, dans la cour de l’Ecole de L’Est à Chalon-sur-Saône, organisée par le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, dirigée par Nathalie Cixoux, Directrice du festival Chalon dans la Rue, assistée de toute son équipe, se déroulait la soirée des partenaires de ce grand événement chalonnais.

Pour cette soirée des partenaires de la 36ème édition du Festival, plus de cent personnes étaient présentes pour représenter soit des partenaires institutionnels, artistiques, professionnels, programmeurs… mais aussi de la communication, du mécénat, des commerçants, des sponsors, des habitants hébergeurs, les bénévoles.

Un événement qui s’est déroulé en présence d’Olivier Tainturier, Sous-préfet de l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, de Nathalie Leblanc, Vice-présidente du Conseil Régional, d’Emmanuelle Dupuit-Pinto, Vice-présidente en charge de la culture, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône et Président de la Régie Autonome personnalisée, qui est la structure qui gère Chalon dans la Rue et de l’Espace Public Abattoirs, de Bruno Legourd, 1er adjoint, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, de Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, de Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, d’ Evelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de Benoît Morgante, Conseiller Municipal chargé de mission, du suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, chargée de mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, d’Alain Rousselot-Pailley, élu de l’opposition, de Robert Llorca, Directeur du Conservatoire du Grand Chalon, de Florence Capelli, Directrice Générale de l’Office du Tourisme…

Extrait du discours de Nathalie Cixcous : « Merci d’être si nombreuses et nombreux avec nous ce soir pour cette soirée des partenaires. C’est une petite avant première, une petite étincelle, avant le démarrage des festivités […] Donc, à l’orée de cette 36ème édition, à la veille de 5 jours de festival, on espère que l’on va partager ensemble un moment intense, puissant, dense artistiquement et émotionnellement. Cette 36ème édition, c’est à la fois une continuité mais aussi un renouvellement de ce que l’on est en train de mettre en œuvre à Chalon-sur-Saône et à Chalon Dans la Rue […] Il y a un an cette équipe du festival a mis en œuvre ce pro-festival sans direction pour vous concocter une très belle édition ! Alors on espère que cette année, cela sera aussi bien voire encore mieux. Je souhaite d’ailleurs remercier cette équipe avec qui j’ai beaucoup de bonheur à travailler […] Cette 36ème édition, on espère qu’elle va vous entrainer dans un élan commun pour nous rassembler autour de grands événements artistiques sur nos places publiques. Cette programmation, elle va parler de lien, de collectif, de partage et elle s’attache à raconter comment on se lie les uns aux autres, comment on se rassemble, comment on chemine dans nos relations aux êtres, aux vivants et comment on va traverser la maladie, comment on va faire corps commun et comment on croise nos cultures plurielles. Elle parle aussi de ce qui nous rassemble par la poésie, l’imaginaire, la fête, le collectif. C’est une programmation qui mélange les générations de créateurs et de créatrices de l’Espace Public et c’est enfin une histoire de soutien, d’accueil, de coopération qui se tisse avec les habitants, la ville, tous nos partenaires, nos complices, nos essentiels sans qui, rien ne pourrait s’écrire et vous en êtes la preuve ici ce soir. C’est très important pour nous et on a besoin de vous pour pouvoir construire cette belle aventure. Cette soirée est importante pour nous afin de vous remercier et d’avoir un temps d’échanges et de rencontres avec vous, avant le lancement demain de cette 36ème édition qui se tiendra sur la Place de l’Hôtel de ville à 20 heures 02. Donc, un grand merci sincère et profond à toutes et à tous pour votre mobilisation permettant la mise en œuvre de ce bel événement. Je vous remercie ! ».

S’en suivait le discours de Gilles Platret

Une avant première musicale du groupe ‘OPOSITO’ qui sera en charge de la cérémonie d’ouverture du festival mercredi 19 juillet Place de l’Hôtel de ville à 20 heures 02.

Pour terminer toutes les personnes étaient invitées à partager le pot de l’amitié autour d’un buffet.

Pour information : Cette 36ème édition, c’est 165 compagnies, plus de 700 représentations, 200 000 spectateurs attendus, 1000 professionnels inscrits dont 100 viennent de l’international et représentent 16 nationalités… ainsi cette programmation s’élève grâce à la complicité de plus de 110 partenaires.

Clin d’œil aussi aux services municipaux qui n’hésitent pas à aider les intermittents du spectacle.

