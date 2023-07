Visite par le préfet de Saône et Loire du Poste de Commandement en charge de la sécurité du Festival Chalon Dans la Rue

Le photoreportage info-chalon

Mercredi 19 juillet, à 18 heures 15, dans le cadre de l'événement Chalon dans la Rue, avait été programmé la visite du Poste de Commandement et de Sécurité par Monsieur Yves Seguy, préfet de Saône-et-Loire, en présence, d’Olivier Tainturier, Sous-préfet de l’Arrondissement de Chalon et Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône assisté de Bruno Legourd, 1er adjoint et Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture.

Sur place le Préfet de Saône et Loire, accompagné par Louise Thin-Rouzaud, Sous-préfète et Directrice de cabinet du préfet a pu s’entretenir avec les différents responsables qui œuvrent pour la sécurité du festival : Emmanuel Breton, Commissaire de Police , Alexandre Monin, Commandant des Sapeurs pompiers, Emmanuel Gaffier, Coordinateur et Directeur de la Gestion des risques, Jean Guy Cinquin, Président de la Croix rouge Française du Département, Camille Monnot, Président de la Croix Rouge Chalon-sur-Saône Christine Agacinski , Directrice des solidarités et de la Santé du Grand Chalon, et les personnels de l’ADAT (Association Départementale d’Assistance aux transmissions).

Le Préfet de Saône-et-Loire a pu constater cette année encore que la sécurité des personnes sera assurée par une mobilisation conséquente des services de la Police Nationale, de la Police Municipale, du dispositif Sentinelle (du service des armées) et relayé par une coordination parfaite avec les différents services de secours du SDIS et de la Croix Rouge Française.

