L'Unité locale de La Croix-Rouge fidèle au rendez-vous de Chalon dans la rue

De nombreux bénévoles secouristes par demi-journée, de nombreux véhicules et défibrillateurs, 1 poste de secours, des cellules opérationnelles… le dispositif de la Croix Rouge est sans faille. Le photoreportage info-chalon!

Mercredi 19 juillet, à 19 heures, dans le cadre de l'événement Chalon Dans la Rue, avait été programmé la visite du dispositif du Service de Secours mis en place par la Croix Rouge Française Chalon-sur-Saône, par Monsieur Yves Seguy, Préfet de Saône-et-Loire, en présence, d’Olivier Tainturier, Sous-préfet de l’Arrondissement de Chalon et Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône assisté de Bruno Legourd, 1er adjoint et Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture.

Sur place le Préfet de Saône et Loire, accompagné par Louise Thin-Rouzaud, Sous-préfète et Directrice de cabinet du préfet a pu s’entretenir avec les différents responsables de la Croix Rouge Française et leur personnel, Jean Guy Cinquin, Président de la Croix Rouge Française du Département, Camille Monnot, Président de la Croix Rouge Chalon-sur-Saône, Aurélien Chevalier de la Croix Rouge Française Chalon-sur-Saône et chef du dispositif Chalon Dans la Rue, qui œuvrent en parfaite coordination avec les services de secours du SDIS lors du festival.

Une visite guidée qui a permis aux autorités de visiter l’ensemble du dispositif de secours composée de 2 cellules opérationnelle de 30 m2 chacune, les véhicules d’interventions (3 ambulances, 1 véhicule infirmier, 2 véhicules légers et 1 véhicule logistique, le PC radio avec la présence de l’ADAT 71).

Aurélien Chevalier confiait à info-chalon : « Au total, c’est une centaine de bénévoles de la Croix Rouge Française, majoritairement originaire de Chalon, qui sont mobilisés et répartis à la fois sur la structure d’accueil sociale au camping temporaire et le plus souvent sur le poste de secours ici. Le poste de secours, c’est environ 70 secouristes qui se relaient et on a au plus fort du dispositif jusqu’à 28 secouristes présents en permanence qui sont répartis avec le poste de commandement qui dirige tout le dispositif : le poste médical avancé où le poste de secours fixe ici où les festivaliers peuvent venir […] Sinon nous avons 3 ambulances, des équipes à pied et à vélos pour aller au centre ville rapidement et on a également un véhicule infirmier-médecin qui peut également prendre des personnes pour certains soins […] On peut également transporter des victimes à l’hôpital avec nos ambulances si besoin est ! L’année dernière nous avons comptabilisé entre 150 et 200 prises en charge sur les 5 jours du festival ! ».

Une nouvelle fois, force est de constater que l’Unité Locale de la Croix Rouge a mis un dispositif d’excellence pour secourir les personnes.

Suite à la visite de la Croix Rouge, une immersion à l’Espace Vannier était décidé par les autorités

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B