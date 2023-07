Chalon dans la Rue : Attention, ‘Les goules’ sont sorties des bois !

Le clin d’œil info-chalon.com

Attention jeunes et moins jeunes, ‘Les Goules’, cinq créatures enchanteresses, chanteuses et maquilleuses à la fois sont sorties des bois et déambules dans nos rues.

Ces créatures vous invitent l’instant d’un moment à partager un voyage et vous métamorphose par un maquillage qui sied à votre visage.

Ce spectacle déambulatoire du festival Off vous réservera bien des surprises !

J.P.B