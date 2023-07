Alors voilà, ‘Kermesse Sonique’ est une installation festive et sonore et le moins que l’on puisse dire, c’est que le public qui se laisse tenter par l’expérience passe un très bon moment. On s’amuse, on se défoule et oui, ça fait du bruit ! D’ailleurs c’est revendiqué, c’est assumé puisque que ça s’appelle, vous l’avez lu, ‘Kermesse Sonique’. Parfois ça part dans tous les sens et parfois les effets sonores obtenus sont très intéressants. Le mieux, c’est d’essayer !

SBR