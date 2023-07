AVIS DE DECES - Madame Monique BOUILLET née RAVAT

CHALON-SUR-SAÔNE



Jean BOUILLET, son époux ;

ses sœurs et ses beaux-frères ;

ses neveux et nièces ;

parents et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique BOUILLET

née RAVAT

survenu le 15 juillet 2023,

à l'âge de 70 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées mardi 25 juillet 2023, à 10 heures, en l'église Saint-Pierre à Chalon-sur-Saône.

Ni fleurs, ni plaques.

Une boîte à dons en faveur de

« la ligue contre le cancer » sera mise à votre disposition le jour de la cérémonie.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.