AVIS DE DECES - Monsieur Alain BALESTERE

CHALON-SUR-SAÔNE



Marie, sa fille ;

Christian et Evelyne, ses parents ;

Corinne et Bruno,

sa sœur et son beau-frère ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alain BALESTERE

survenu le 13 juillet 2023, à l'âge de 57 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées lundi 24 juillet 2023, à 15h15, en la salle de cérémonies du Crématorium de Crissey.



Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.