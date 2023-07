Un salon de coiffure végétale installé parc du Conservatoire

Décidément Chalon dans la Rue réserve de belles surprises, que ce soit côté spectacles ou les « à-côtés » qui proposent au public des animations dont on se souviendra longtemps. Les deux "coiffleurs" de la Cie Quignons Sur Rue ont de l’or au bout des doigts et façonnent, à chaque fois, de magnifiques coiffures végétales ayant à leur disposition fleurs, plantes vertes et graminés nécessaires pour confectionner d’extravagants ou de poétiques couvre-chefs. Vous les trouverez pastille 24.

SBR