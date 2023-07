Festivaliers, venez déguster ‘L’assiette du Festival’ proposée par le Chef du restaurant ‘Le Verre Galant’

Le clin d’œil info-chalon

La Brasserie référencée sur le Gault&Millau depuis 2018 vous propose de nouvelles spécialités !

Très connu des chalonnais et des grands chalonnais pour sa restauration et sa fréquentation les jours de marchés, l’établissement Café-Restaurant-Bar à Vins ‘Le Verre Galant’ situé 6 et 8 Place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône s’est mis à l’heure du festival pour proposer ‘L’Assiette festival’ composée d’une brochette de dinde à la mexicaine et sa sauce chorizo accompagné de ses légumes du soleil et de frites (pain et carafe d’eau inclus) pour le prix de 14, 90 euros.

Café -Restaurant - Bar à Vins ‘Le Verre Galant’ 6 et 8 Place Saint Vincent (Cathédrale) à Chalon-sur-Saône. Réservation : tél 03 85 93 09 87.

