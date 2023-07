L’organisation du Festival Chalon Dans la Rue accueille au musée Niepce les compagnies internationales

Une soixantaine de personnes présentes. Le photoreportage info-chalon.com

Jeudi 20 juillet, à partir de midi, dans la cour du Musée Niepce, 28 quai des Messageries à Chalon-sur-Saône, avait été organisée par le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, dirigée par Nathalie Cixoux, Directrice du festival Chalon dans la Rue, assistée de toute son équipe, l’Accueil des compagnies internationales sur le festival.

Un événement qui s’est déroulé en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône et Président de la Régie Autonome personnalisée, qui est la structure qui gère Chalon dans la Rue et de l’Espace Public Abattoirs, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, de Brigitte Chabard, Directrice et Conservatrice du Musée, assistée d’Emmanuelle Vieillard, chargée de communication du musée…ainsi que de nombreuses compagnies venant de Corée, Belgique, Espagne, Pologne et Suisse.

Extrait du discours de Gilles Platret : « Soyez les bienvenues à Chalon-sur-Saône, on est très heureux de vous accueillir dans ce lieu qui est un lieu tellement emblématique de notre ville et qui est un des lieu important pour la culture chalonnaise, le Musée Niepce. On est très heureux de vous recevoir et Madame la Directrice l’a dit, c’est très important pour nous de pouvoir nouer chaque année davantage de liens avec les créateurs, avec les artistes du monde entier quand ils viennent ici à Chalon pour le festival. C’est important pour nous parce que ce festival depuis maintenant 36 ans, il a toujours été ouvert sur l’extérieur, souvent sur les créations artistiques quelle qu’elle soit, mais ouvert aussi sur des rencontres qui enrichissent les Arts de la Rue d’où qu’ils viennent. C’est tellement important pour nous que vous soyez là aujourd’hui ayant répondu à cette convocation, pour que demain ou l’année prochaine on soit encore plus nombreux à partager ce moment car Chalon c’est, c’est une capitale en France pour les Arts de la Rue et on est très contents de vous y recevoir. J’espère que ce festival, vous allez en profiter mais sachez qu’il a vraiment commencé hier et la petite singularité, la petite particularité de cette année, c’est que l’on va sans doute, en tous les cas, c’est bien parti pour battre le record de fréquentation car sur cette 1ère journée, on est déjà au double des années précédentes. Donc c’est important pour nous que vous soyez là pour partager ce moment que l’on peut aussi faire comme un instant très convivial […] Voilà, merci encore d’être venus poser vos valises pour quelques jours à Chalon Dans la Rue et on a qu’une envie c’est qu’une fois que vous serez partis vous y reveniez encore ! Merci à toutes et à tous ! ».

S’en suivait un somptueux buffet proposé par La Meulière et La Veuve Ambal.

