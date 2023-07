Le concept-store ‘Autres Ambiances’ se dote d’un site internet marchand

La très jolie boutique ‘Autres ambiances’ située 5, rue des Poulets (rues piétonnes) à Chalon-sur-Saône dispose depuis 1 mois d’un site internet où il est possible d’acheter en ligne les articles proposés en magasin.

Depuis 1 an et demi maintenant, Manon Petit, après une reconversion professionnelle, a repris l’activité de cette boutique qui existait depuis 16 ans. Cette sympathique commerçante, dont on salue les sélections faites en magasin, propose bijoux, accessoires, objets de décoration.

Ce concept-store est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 puis de 14h à 19h mais aussi les dimanches matin de 10h30 à 12H30.

www.autres-ambiances.com

SBR