Chalon Dans la Rue : Spectacle grandiose de la troupe Deabru Beltzak qui a mis le feu à Chalon

Quand les percussions et la pyrotechnie s’allient pour un cocktail explosif (pastille 48)

Programmé à 23 heures depuis la Place de Beaune à Chalon-sur-Saône pour une déambulation jusqu’à la place Mathias, plus de 5 000 personnes attendaient la troupe Deabru Beltzak pour son spectacle de percussion/ pyrotechnie.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que le public n’a pas été déçu tant les artistes musiciens ont donné un avant goût de qualité lors de leur déambulation.

Que dire du spectacle féérique qu’ils ont donné sur la place Mathias à Chalon qu’ils ont illuminés den sons et de lumières à la plus grande joie des spectateurs présents.

‘’En effet quand la pulsation du tambour et la cadence du feu se rendent coups pour coups dans une alchimie et une précision spectaculaire, quand la fusion parfaite du rythme, de l’artifice et du mouvement Symfeuny naît cela devient un spectacle surprenant a regarder avec des yeux d’enfants’’, guide du festival.

C’est fort logiquement qu’en fin de représentation cette troupe a été ovationnée comme il se doit !

C’est le spectacle du festival à ne pas manquer et qui sera rejoué ce soir !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B