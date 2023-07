Les agents de propreté de la voirie et agents des Espaces Verts mis en avant pour leur mobilisation lors du Festival

Une cérémonie qui s’est déroulée dimanche 23 juillet à 8 h, sur la place Emiland Gauthey à Chalon-sur-Saône, en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, de Bruno Cottier, Technicien Espaces verts …

Extrait du discours de Gilles Platret : « Merci de votre présence même si c’est un exercice habituel de se retrouver le dimanche matin en fin de festival. Merci pour la qualité de votre travail ! Je pense que l’on a vécu une édition qui n’était pas trop mal sur le plan du respect du public, en tout cas c’est ce que l’on s’est dit ; notamment sur le respect de l’environnement car il n’y a pas eu de déchets partout mais surtout que nous avons eu globalement affaire à un public bon enfant, familial et qui respecte la ville ce qui est important. Je pense que l’on a vécu l’une des plus grosses éditions de Chalon Dans la Rue depuis très longtemps car l’hébergement temporaire vous savez que l’on a augmenté et c’est quand même le gros baromètre du festival […] La ville est propre, les espaces verts ont été entretenus et de ce côté-là, il y a vraiment quelque chose de remarquable qui a été fait de votre part et je veux vous dire que nous avons des équipes à la ville de Chalon qui sont vraiment au top […] Car il faut savoir que nous avons subi un rush de population de festivaliers dès le mercredi soir avec une jauge de 50 à 70 000 personnes par jour qui sont venues sur le festival soit une moyenne avoisinant 250 à 300 000 visiteurs, ce qui ne vous a pas empêché de faire un travail remarquable. Je vous transmets aussi les remerciements de l’équipe du festival qui a pu compter sur vous à tout moment. Encore une fois, grâce à vous, nous avons donné une belle image de la ville de Chalon alors je vous adresse mes félicitations à toutes et à tous. C’était une très belle mobilisation de votre part pour un très beau festival, soyez en fiers. Je vous remercie ! ».

Pour information :

Côté du service de Propreté Urbaine : 36 agents ont été mobilisés de 4 heures à 22 heures soit 1600 heures d’intervention. 4 balayeuses, 2 laveuses, 1 benne d’ordure ménagère, 1 benne de tri sélectif et 1 camion d’ordure ménagère et un camion de tri sélectif mis en place sur les espaces de convivialité. 170 containers, 10 corbeilles sur pied, 10 bulles à verre… soit 50 tonnes de déchets pour l’ensemble du festival.

Côté du service des Espaces Verts : 28 agents mobilisés pour montage, démontage et organisation. 14 agents sur l’entretien des sites et des massifs, soit 650 heures de travail.

