LIBERATION DE CHALON - Les élus de l'opposition municipale dénoncent le comportement du maire

Communiqué de presse



A l’occasion de la célébration du 79ème Anniversaire de la Libération de Chalon-sur-Saône, le Chef du protocole et son équipe, sur demande du Maire de Chalon, ont fait savoir aux élus d’opposition présents, contrairement aux usages habituels depuis mai 2020, de se placer obligatoirement derrière les élus de sa majorité. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de placement dans l'espace réservé aux élus du Conseil Municipal de Chalon devant le Monument aux Morts.

En ce jour si important de célébration de l'union chalonnaise, le Maire de Chalon-sur-Saône choisit d'instaurer une sélection entre les « bons » et les « mauvais » élus, ceux du premier rang que l'on veut montrer et ceux que l'on veut cacher au second.

Par cet acte, il renie les Chalonnais qui nous ont apporté leur voix en 2020 et ont fait en sorte que nous soyons élus au sein du Conseil municipal de notre ville.

Sachez chers élus de la Majorité municipale et chers Chalonnais, que nous ne nous cacherons pas.

Monsieur le Maire, nier notre existence et notre rôle d'élus de Chalon en ce jour de commémoration de la Libération de notre ville, c’est avouer votre médiocrité. Quant à vos méthodes d’intimidation, si elles ont prises sur votre Majorité, elles n’en auront pas sur nous.



Les élus d'opposition municipale de Chalon-sur-Saône

Cécile Lamalle, Chaque Jour Chalon

Alain Rousselot-Pailley et Didier de Carli, Pour Chalon avec Vous.