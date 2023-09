70 ans du jardin Géo Botanique à Chalon-sur-Saône

Le discours et le photoreportage info-chalon.com

Mercredi 6 septembre 2023, à partir de 15 heures 30, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur- Saône et Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, avaient convié les chalonnaises et les chalonnais à une visite guidée pour fêter les 70 ans d’existence du Jardin Géo Botanique, situé 7 Avenue Mathias à Chalon-sur-Saône (Parc Georges Nouelle).

Un événement qui s’est déroulé en présence de Bruno Legourd, 1er Adjoint, Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement, Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Pierre Carlot, conseiller Municipal en charge des associations, Véronique Avon, Conseillère Municipale, Déléguée à l’animation commerciale, Paul Thébault, Conseiller Municipal Chargé de Mission, Chargé du suivi des délégations de service public et de la commission de sécurité, Benoît Morgante, Conseiller Municipal Chargé de Mission Chargé du suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon, Monique Brédoire, Conseillère Municipale chargée de Mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de Romuald Sutter, Responsable du Service des Espaces Verts et de Bruno Cottier, Technicien Espaces verts, de Pierre Yves Raoult, Chef d’unité responsable des agents en charge des parcs, squares et jardins à la ville de Chalon, Nicolas Lecarrer, en charge des parcs, squares et jardins à la ville de Chalon …

Après une visite guidée du jardin commentée par Nicolas Lecarrer, en charge des parcs, squares et jardins à la ville de Chalon et son chef d’unité Pierre-Yves Raoult.

A 17 heures 25, s’en suivait la cérémonie des discours :

Extrait du discours de Gilles Platret : « Merci à chacun et chacune d’être venus ! Ce qui nous rassemble aujourd’hui, ce sont les 70 ans de ce jardin et je voudrais souligner la volonté précurseur de ceux qui étaient là et qui ont pris la décision de créer ce jardin. Symboliquement Georges Nouelle y a planté le 1er arbre avant même la constitution du jardin qui officiellement a vu le jour en 1953 alors que lui avait planté son arbre en 1952, l’année précédente et tout cela s’est développé ensuite avec l’aide des amoureux de la nature […] Cela était complètement précurseur, nous étions dans les années 50 et aujourd’hui c’est une évidence et on appellerait cela le jardin de la biodiversité […] Nous allons donc continuer son évolution avec les essences car il y a ici 3 800 plantes vivaces et arbustes qui sont représentatifs du secteurs français et qui commencent à être challengé par des éléments qui font suite au changement de climat. On pense notamment à certaines essences du Morvan qui va falloir remplacer ici comme le Morvan y sera confronté. Ce jardin, c’est un témoin de son époque et çà l’est depuis 70 ans, donc je me permets de le souligner car cette ville a vraiment été en avant sur ce sujet et elle essaie de rester en avance, en se tenant toujours au courant des évolutions et de la façon dont les choses peuvent changer au bénéfice de tous […] Je voudrais saluer le travail des agents de la collectivité dans ce lieu car il y a eu un travail extraordinaire de la part de tous les agents de l’ensemble des service des Espaces Verts que je veux saluer et que je vous demande d’applaudir […] Ce jardin c’est une pépite des jardins de Chalon et on va continuer son évolution de biodiversité car sa vocation est aussi d’être pédagogique. La biodiversité, c’est 2 choses : C’est la conservation de ce qui existe et c’est aussi l’adaptation de ce que l’on peut planter aux nouvelles conditions climatiques. Il faut aussi signaler , que tout le travail de tous les services des espaces verts a été reconnu au niveau national et ont permis sur la préservation de l’environnement, autour des pratiques à développer en matière de développement durable … et bien il a été récompensé par la 4ème fleur qui nous est arrivée il ya quelques années. Nous souhaitons avec cet anniversaire, une très longue vie au jardin Géo Botanique Chalonnais. Merci beaucoup.

S’en suivait la découverte à l’entrée du parc d’une signalétique apposée sur des tonneaux signalant l’anniversaire des 70 ans du par Géo Botanique chalonnais.

Un événement qui se terminait par le verre de l’amitié,

Animée par le groupe Swing Folie ( Jazz manouche).

