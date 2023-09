Passation de pouvoirs au Billard Club Chalonnais

Ce n'est pas souvent dans l'histoire du tissu associatif chalonnais qu'un Président arbore une telle longévité à la tête d'un club. Après 25 ans en tant que Président, James Mercier, avait décidé de prendre un peu recul et laisser les commandes à la jeunesse, afin de porter le flambeau du Billard Club. Au cours de l'assemblée générale ordinaire, les licenciés ont procédé à l'élection, en présence Philippe Finas - adjoint au maire en charge des sports, et de Thierry Thévenet - Président de l'Office Municipal du Sport. Un moment fort dans l'histoire du club qui arbore un peu plus d'une cinquantaine de licenciés et de solides infrastructures qui font toute la réputation du billard à Chalon.

C'est une autre figure du Billard Club Chalonnais qui a pris les commandes, puisque Franck Cannard, qui officiait depuis 20 ans en qualité de trésorier, a pris un grade. Une manière aussi de faire la démonstration de la continuité des actions entreprises pour la promotion de ce sport bien trop méconnu et connoté.

Interrogé par info-chalon.com, Franck Cannard, a souligné le succès de la participation au forum des associations début septembre, et les portes-ouvertes suivantes. Un succès qui aura permis de mettre la main sur une quinzaine de nouveaux adhérents. La féminisation et l'accès aux plus jeunes sont autant de points sur lesquels le Billard Club Chalonnais entend porter ses efforts.

Ainsi pour les jeunes de -21 ans, l'adhésion incluant les cours et la délivrance d'un badge permettant l'accès à la salle 7j/7 à tout moment de la journée est fixée à 75 euros l'année (+15 euros pour le badge). Les cours d'initiation pour les jeunes sont fixés au mercredi et le lundi pour les adultes. Paiment en 3 ou 4 fois sans frais pour tous si besoin. Moitié prix sur le deuxième forfait pour inscription en couple.

N'hésitez pas à vous rapprocher du club situé 9 impasse Carloup - 09 83 63 20 65 / contact@billardchalon.club