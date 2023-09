AVIS DE DECES - Monsieur Roger MORESTIN

Chalon-sur-Saône

Jean-Claude et Chantal Morestin,

Eric Morestin et Isa Vial,

Maryline et Christian Lemaux,

ses enfants ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Roger MORESTIN

survenu à l’âge de 92 ans.

Ses obsèques auront lieu samedi 23 septembre à 11 h 15, au crématorium du Creusot, 10 rue de Pologne.

Roger repose à la chambre funéraire, 115 avenue Boucicaut.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille rappelle à votre souvenir

Thérèse

son épouse décédée en 2018

et remercie la directrice et le personnel de la résidences Les Hirondelles pour leur gentillesse et leur bienveillance.