21 septembre sera la Journée Mondiale de mobilisation internationale autour de la maladie d’Alzheimer.

L’opération les "Roses jaunes" menée par le Lions Club international vient compléter cette mobilisation

Chaque année, depuis 1994, le 21 septembre est la journée de mobilisation internationale autour de la maladie d’Alzeimer. Si, 35 millions de personnes sont concernées dans le monde, 1,2 million en France, la Saône et Loire a recensé presque 10 000 cas en 2023. C’est la première maladie neuro-dégénérative en France, les facteurs médicaux sont le résultat d’une affection cérébrale qui détériore progressivement la fonction cognitive et altère le comportement, compromettant l’adaptation familiale et sociale.

Aussi mardi 19 septembre 2023 à 17 heures 30 , dans le Salon d’honneur de la Mairie de Chalon-sur-Saône, se tenait le Point presse Journée mondiale Alzheimer et opération "Roses jaunes" en présence de Bruno Legourd, 1er adjoint à la Ville de Chalon-sur-Saône représentant Gilles Platret, Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif, Pierre Carlot, conseiller Municipal en charge des association, Annick Groison, Présidente de France Alzheimer Saône-et-Loire, France Boyet, Présidente du Lions club Chalon Doyen, François Deboissy, Président du Lions Club Mercurey-Côte Chalonnaise, Alain Regnier, Président du Lions club Saôcouna, Marguerite Thura, Délégué du District Centre-Est Lions Alzheimer, Gérard Vitteaut (Responsable roses jaunes clubs lions chalonnais)…

Extraits du discours prononcé par Annick Groison : « En France ce sont 1,2 millions de personnes qui sont touchées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. Malgré les récentes et encourageantes avancées de la recherche médicale, cette pathologie reste aujourd’hui incurable. Face à l’absence de traitement curatif, il est indispensable d’aider les familles. C’est ce que fait France Alzheimer en proposant un large éventail d’actions et d’activités pour soutenir et accompagner les personnes malades, leurs proches aidants et les familles. Ainsi dans notre département, nous organisons pour les personnes malades, des ateliers thérapeutiques animés par des professionnels, des ateliers d’activité physique adaptée animés par des éducateurs formés à la maladie. Nous organisons pour les aidants des groupes de parole, des formations aidants, des ateliers de relaxation (sophrologie, yoga nidra, massage shiatsu), des séjours vacances nationaux et départementaux et pour tous, des moments conviviaux comme les cafés Alzheimer. Soucieuse d’innover et d’accompagner au mieux les familles, France Alzheimer développe et déploie aussi de nouvelles actions dont les activités physiques adaptées : le ping-pong, la danse thérapeutique… mais aussi la médiation animale ou les jardins thérapeutiques. Outre leurs bienfaits présumés sur certaines régions du cerveau, elles permettent également aux personnes malades de sortir de chez elles, de rompre l’isolement et donc d’avoir une vie sociale plus apaisante […] Le sport et les activités physiques adaptées forment d’ailleurs le thème de la journée mondiale Alzheimer. Un thème qui permet de prendre aussi quelque part, la maladie à revers, en mettant l’accent sur les capacités préservées et sur ce qui peut se mettre en place pour les maintenir, ainsi que sur le caractère convivial et inclusif inhérent à ces activités. La journée mondiale Alzheimer s’annonce donc sportive et festive. A Chalon, nous agrémenterons cette journée d’une dose de bonne humeur en proposant avec nos partenaires tout au long de cette journée, des ateliers amusants basés sur l’adresse et la mémoire, des temps et des stands d’informations ainsi qu’une troisième mi-temps festive avec Gilbert Drigon qui animera la guinguette. Je vous remercie ! ».

Animations prévues par France Alzheimer Chalon le jeudi 21 septembre de 10 heures à 19 heures quai de la Monnaie à Chalon-sur-Saône :

Atelier d’adresse et de mémoire : Disque golf, Ping-Pong, Activ’mémoire, activités physiques adaptées, mini billard, mini-basket, lancer de palets, le chamboule tout, bilboquet, massage Shiatsu.

Conférence et démonstrations: La base de la manutention aidants-aidés : gestes techniques et manipulation des outils par l’ADMR.

Stands D’information: Siel bleu, Unis-Cité, ADMR, Retraite Sportive, Espace Santé Prévention, Korian, France Alzheimer

Guinguette : 17 à 19 heures (avec buvette et petite restauration).

(Mme Marguerite Thura)

En soutien à France Alzheimer vient s’ajouter une opération ‘Roses Jaunes’ menée par trois lions clubs : Lions club Chalon Doyen, Lions Club Mercurey-Côte Chalonnaise, Lions club Saôcouna qui proposeront la vente de ces roses ( 2500 roses à 3 euros) dont la recette sera intégralement reversée pour la mobilisation de la maladie d’Alzheimer (50% pour la recherche Alzheimer de l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris et 50 % pour des achats aux institutions locales en charge de malades.)

Des opérations qui se dérouleront sur le marché de Givry le 21 septembre, sur le marché de Chalon-sur-Saône le vendredi 22 et le dimanche 24 septembre, sur le marché de Chagny le 24 septembre et au centre commercial Leclerc de Lux le samedi 23 septembre.

