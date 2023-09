AVIS DE DECES - Madame Jocelyne CHAROLLOIS née VAUX

CHALON-SUR-SAÔNE



Patrick et Claudette CHAROLLOIS,

ses enfants ;

Ludovic, Nathalie et Lionel BUSNEL,

ses petits-enfants ;

Nathan, Camille, Baptiste et Clarisse BUSNEL,

ses arrière-petits-enfants ;

Ginette JACQUELOT,

sa belle-sœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jocelyne CHAROLLOIS

née VAUX

survenu le 15 septembre 2023,

à l'âge de 98 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 23 septembre 2023, à 9h15 au crématorium de Crissey.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.