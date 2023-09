Pour la deuxième édition des Journées du Patrimoine Économique de Saône et Loire, Amaelles ouvre ses portes !

Venez découvrir nos #métiers (aide à domicile, infirmier, aide-soignant, livreur de repas, etc.)

Vendredi 22 septembre 2023

De 10h00 à 15h00

Dans les agences Amaelles de Chalon sur Saône (Tour Vision, 1 rue Dewet Etage), Le Creusot (Maison de Santé, 3B rue Louis Blériot), Mâcon (211 rue Kennedy) et Montceau les Mines (48 rue des Oiseaux).

Renseignements et Inscription : pnavoret@apa.asso.fr

N’hésitez pas à poser des questions et à déposer un cv !