5e édition de La Nuit du Droit - Découvrez 4 événements en Bourgogne-Franche-Comté pour voir le droit sous un nouveau jour

À l’occasion du 65ème anniversaire de la Constitution de la Ve République, le 4 octobre prochain au soir, La Nuit du Droit revient pour sa 5ème édition en région Bourgogne-Franche- Comté. Plus de 12 institutions organiseront une soirée consacrée au droit, ouverte au public à Dijon, Besançon, Montbéliard et Vesoul. Au programme : conférences, tables rondes, « ciné- débat », procès fictifs et historiques, concours d’éloquence et bien plus encore !

Créée en 2017 à l’initiative de M. Laurent Fabius, Président du Conseil constitutionnel, La Nuit du Droit est un événement culturel étendu dès 2018 à toute la France et vise à sensibiliser le public à l’importance du droit, de ses métiers, des institutions qui le créent, l’enseignent et l'appliquent, d’aller à la rencontre des professionnels du droit (parlementaires, magistrats, avocats, notaires, universitaires, etc).

Comme chaque année, les thématiques sont librement retenues par les institutions organisatrices qui ont à cœur d’intéresser le public à leurs missions. Ces thématiques reflètent les préoccupations qui animent la société : environnement, cyberharcèlement, conduites addictives, droits des séniors, violences familiales, etc. Plusieurs formats à dimension pédagogique et ludique seront proposés, tels que des procès fictifs ou historiques, le déroulement d’une enquête, des concours d’éloquence, des escape games, des débats, des pièces de théâtre, des projections de films suivies d’un débat ainsi que des conférences. Certaines Nuits du Droit transforment, le temps d’une soirée, nos concitoyens en enquêteurs, juges d’instruction, jurés d’Assises.

Vous pouvez trouver dès maintenant le programme détaillé́ et les lieux des manifestations sur le site internet www.lanuitdudroit.fr, et sur les réseaux sociaux LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook. Afin que chacun puisse profiter pleinement de sa Nuit du Droit, une carte de France interactive de l’ensemble des manifestations est mise à jour en temps réel sur le site, en y détaillant les programmes et conditions d'accès.

À propos de La Nuit du Droit

Le droit est partout : il protège les libertés, garantit la sécurité juridique, permet le règlement pacifique des conflits, assure le bon fonctionnement de notre vie démocratique, économique et sociale. Pourtant, le droit est mal connu. La Nuit du Droit vise à sensibiliser tous les publics, à l’importance du droit dans notre société́ en prenant des exemples concrets en prise avec l’actualité.

En 2022, 165 manifestations se sont déroulées dans 114 villes en France métropolitaine et dans les Outre- mer.

Pour plus d’information : https://www.lanuitdudroit.fr/