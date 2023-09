Le CESER Bourgogne-Franche Comté était dans le Haut-Doubs pour échanger sur les enjeux du transfrontalier et du tourisme

Le Président du CESER Bourgogne-Franche-Comté Dominique Roy, les conseillères et conseillers membres du Bureau se sont déplacés dans le Haut-Doubs vendredi. Les échanges ont porté sur les spécificités de ce territoire : le transfrontalier et le tourisme de moyenne montagne.

Les conseillères et conseillers du Conseil économique, social et environnemental régional représentent la société civile organisée en région. En formulant des avis et préconisations, ils contribuent à l’enrichissement et à l’amélioration des politiques publiques régionales. Les rencontres initiées dans une démarche "Hors Les Murs" permettent aux conseillères et conseillers d'échanger avec les acteurs de terrain, d'observer les réalités locales pour nourrir leurs réflexions et suivre les préconisations exprimées.

Sur le thème du transfrontalier, les conseillères et conseillers se sont entretenus avec Jean-Marc Grosjean, 1er adjoint de la ville de Pontarlier en charge du développement durable et de la mobilité, Jean-François Locatelli, Directeur territorial de Pôle Emploi, Djamila Oudiette, Directrice de l'agence Pôle Emploi de Pontarlier et Dominique Gelin, Directeur de l’entreprise Au Komplex / Au Bureau à Pontarlier.

Après une présentation de statistiques sur l'emploi, les échanges ont notamment porté sur les difficultés de recrutement des entreprises et les mesures à prendre globalement face à la forte attractivité de la Suisse. Cette thématique a fait l'objet d'un récent rapport du CESER "Prendre la mesure de la proximité de la Suisse. Une question régionale".

La seconde partie du déplacement était dédiée à la transition de la Station de ski de Métabief vers une Station de Montagne. Philippe Alpy, Maire de Frasne, Vice-Président du Département du Doubs et Président du syndicat mixte du mont d’or et Patrick Genre, maire de Pontarlier, tous deux Co-Présidents du programme Avenir Montagnes Haut-Doubs ont prononcé des propos introductifs. Des échanges et une visite du site ont ensuite eu lieu en présence de Claire Leboisselier, Cheffe de projet transition Avenir Montagnes et Sylvain Phillipe, Directeur de la Station de Métabief.

Les enjeux climatiques, environnementaux et démographiques ont été présentés aux conseillères et conseillers ainsi que le plan de Transition mis en œuvre. De nombreux échanges ont eu lieu, certains faisant écho aux préconisations déjà formulées par le CESER dans son rapport "Transition, transformation, mutation : comment maintenir et développer l'emploi en Bourgogne-Franche-Comté ?" adopté récemment.