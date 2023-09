Jour de Forêt c'est le samedi 23 septembre à partir de 9h30

Dans le Morvan, les interrogations sur l’avenir de la forêt sont nombreuses et parfois sources d’incompréhensions. Par le truchement de spécialistes et d’artistes du territoire, nous vous proposons ce temps de rencontre dans le cadre des balades attentionnées du Grand Site de France Bibracte-Morvan des sommets : une balade le matin, une pause pique-nique à midi, une balade l’après-midi, le tout ponctué de pauses musicales.

Vous pouvez assister à l’une, l’autre ou aux deux balades proposées par demi-journée.

Cette journée vous permettra de poursuivre la découverte des espaces forestiers du Mont Beuvray, et de vous informer sur l’avancée des travaux liés au laboratoire forestier. Chacun des intervenants, par sa sensibilité ou son domaine d’études, apportera une touche d’archéologie, d’observation paysagère, de techniques de gestion forestière ou de diagnostic sanitaire des peuplements.

En compagnie de Jean Cacot (laboratoire forestier de Bibracte), Suzanne Thiéry (technicienne forestière à l’ONF), Elodie Delhommeau (médiatrice à Bibracte) et la Cie du Coléoptère (Maren Gamper au piano et Yannick Longet au didgeridoo).

Gratuit, sur réservation auprès de musee@bibracte.fr ou 03 85 86 52 40

Balade du matin

5,9 km / difficulté moyenne / prévoir chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.

Rendez-vous devant le monument Bulliot, au sommet du mont Beuvray.

Accueil à partir de 9h avec café et croissants.

Descente du GR par le sud-est du massif. Au programme : lecture de paysage, flore, peuplements, régénération et maladies, observation des cimes, captages hydrométriques, comparaison archéo, sapins de Vancouver, jusqu’à l’ancienne carrière.

Pique-nique tiré du sac

Concert en forêt par la Cie du Coléoptère : Maren Gamper et Yannick Longet, à 13h

Aux Grandes Portes

Il y a un piano, un quart de queue, posé sous les arbres, sur une petite scène, sans artifices. Il y a le couvert, sous la ramure, qui fait résonner la musique le long des branches et tout autour. Improvisations au piano et au didgeridoo (trompette primitive australienne).

Maren Gamper et Yannick Longet vous font voyager dans le monde invisible et vibratoire de la musique avec la virtuosité du piano et la puissance du didgeridoo. Les âmes sincères et spontanées de ces deux instruments antinomiques vont s’accorder pour permettre une rencontre entre le ciel et la terre. Deux instruments qui se mêlent, qui parlent ensemble avec le public, la nature et l'univers.



Balade de l’après-midi

3.5 km / difficulté moyenne / prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo.

Rendez-vous à 14h30 devant le monument Bulliot, au sommet du mont Beuvray.

Traversée de la Place aux Laides et du chemin de Maraude : point sur les coupes sanitaires, concert impromptu, découverte du patrimoine archéologique.



LES INTERVENANTS

Jean Cacot est animateur du laboratoire forestier du mont Beuvray à Bibracte, un projet mené sur le massif depuis 2022 et regroupant 7 partenaires scientifiques (universités, laboratoires) et techniques (associations, gestionnaire). L’objectif de ce laboratoire ? Favoriser l’adaptation des forêts au changement climatique et la mise en œuvre d’une sylviculture durable, acceptable du point de vue sociétal et environnemental.

Suzanne Thiéry est technicienne forestière à l'ONF et correspondante du Département de la santé des forêts. Tout au long de la balade, elle répondra aux questions que tout le monde a en tête : insectes, champignons, changement climatique… Comment les forêts font-elles face aux aléas des dernières décennies ? Quelles sont les stratégies d’adaptation ? Peut-on imaginer le visage de la forêt de demain ?

Elodie Delhommeau est médiatrice à Bibracte. Pendant cette balade, elle proposera un regard archéologique sur le site, une focale sur les empreintes plus ou moins visibles des activités humaines dans le paysage.

Maren Gamper et Yannick Longet sont les fondatrice et fondateur de la Compagnie du Coléoptère. Cette compagnie impliquée dans la vie locale du Sud-Morvan participe à de nombreuses initiatives culturelles et pédagogiques.

Maren Gamper est pianiste et artiste dramatique. Diplômée de la Haute Ecole des Arts de Berne en Suisse, elle se produit en Europe et aux Etats-Unis où elle compte déjà une centaine de concerts.

Yannick Longet est musicien autodidacte. Il s’exerce notamment au didgeridoo dont il a perfectionné la technique avec les aborigènes de la communauté de Wuggularr.



Cette journée est organisée dans le cadre des travaux

du Grand Site de France Bibracte-Morvan des Sommets,

en collaboration avec l’Office national des forêts et le Parc naturel régional du Morvan.