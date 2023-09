La Reine de l'automne ! Quand la moutarde bourguignonne prend des saveurs d'automne

Les Français l'ont compris la moutarde a repris ses lettres de noblesse et une place de choix dans les préparations culinaires. Plus question de prendre n'importe quel condiment jaune au bord de l'assiette pour accompagner un plat. Aujourd'hui on sélectionne une moutarde spécifique, selon ses préférences culinaires, ses envies, en s'intéressant à la provenance des graines et à sa santé. Sans oublier le goût. Et lorsqu'un zeste de saveurs étonnantes vient titiller le palais, c'est encore mieux.



Saveurs acidulées

Orange sanguine miel et épices : un doux mélange de saveurs au fonctionnent en parfaite harmonie ! Le miel apporte la touche sucrée et gourmande, l'orange sanguine donne une note acidulée et automnale. Quant aux épices, elles apportent du pep et relèvent les plats. Idéale en vinaigrette pour assaisonner une salade d'endives ou de mache en sauce avec un magret ou dans une quiche aux légumes de saison.



Flacon de 200 g, moutarde vendue en GMS et en épiceries fines

Prix moyen conseillé : 3,19 € TTC