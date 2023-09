La Toison d’Or crée l'événement en réunissant les quatre corps de l'armée française, les 6 et 7 octobre prochains !

L’armée de Terre, la Marine nationale, l’armée de l’Air et de l’Espace et la Gendarmerie nationale prendront possession des intérieurs et extérieurs du centre, les vendredi 6 et samedi 7 octobre de 10 h à 20 h. Ce rassemblement, aussi exceptionnel qu’inédit, permettra à l’ensemble des visiteurs de rencontrer et d'échanger avec les armées autour d’animations atypiques.



L’ensemble des forces armées françaises, réuni à La Toison d’Or.

Réels acteurs de terrain, l’armée de Terre, la Marine nationale, l’armée de l’Air et de l’Espace et la Gendarmerie nationale n’ont que de très rares occasions de se réunir.

Ainsi, pour promouvoir l’ensemble des métiers et aller à la rencontre du public, les quatre armées donnent rendez-vous au grand public, les 6 et 7 octobre prochains, à l’occasion d’un vaste déploiement au cœur et aux abords du centre de shopping.

Parmi les 22 stands proposés, les visiteurs pourront profiter pleinement de nombreuses animations hors normes telles que des démonstrations du métier de maître-chien, d’expositions de matériel et d’ateliers divers autour des métiers des armées.