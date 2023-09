GASTRONOMIE- L'époisses de la fromagerie Berthaut a décroché le prix de « meilleur fromage du Monde »

L’époisses de la fromagerie Berthaut, ce fromage au lait de vache à pâte molle et à croûte lavée bénéficie d’une AOP depuis 1996, a été sacré meilleur fromage du monde lors du Mondial du fromage et des produits laitiers. L'événement réunit près de 3 000 visiteurs et environ 200 exposants, venus des quatre coins du monde.

Des jurés venus de 20 pays ont goûtés et notés les 1 550 fromages en lice : 12 fromages finalistes ont été désignés. Un jury international de 12 spécialistes a ensuite noté les produits proposés avant d’annoncer le classement et de sacrer l’époisses.

Au cœur du village d’Epoisses en Bourgogne, la fromagerie Berthaut se distingue depuis 1956 par son exigence et sa qualité. Il y naît des fromages uniques dont la qualité a été reconnue par plus de 105 médailles au concours général agricole.

Respectant une recette et une gestuelle séculaires, Robert et Simone Berthaut ont fait renaître en 1956 l’Époisses qui était en voie de disparition. Depuis lors, la fromagerie Berthaut livre un produit de grande valeur associé au patrimoine culinaire français. Pour atteindre son exigence de qualité, la fromagerie va au-delà du cahier des charges de l’Époisses avec un produit qui bénéficie de 5 semaines d’affinage et jusqu’à 9 frottages progressivement enrichis au Marc de Bourgogne.



L’Epoisses 250 g Berthaut

Pâte molle à caillé lactique au lait entier, il est frotté au Marc de Bourgogne. Le lait utilisé est fourni par une trentaine de producteurs de Côte d’Or avec des races de vaches locales (Brune, Simmental Française, Montbéliarde).