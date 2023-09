Plan loup - « Pendant qu’ils ciblent les écologistes, les députés Renaissance ne proposent pas de politique de protection agricole »

Communiqué de Claire Mallard, conseillère régionale EELV, en réaction aux nombreux communiqués des députés Renaissances dédiés au loup

La gent masculine de Renaissance n’a-t-elle que la cible du loup à proposer aux éleveurs, cet animal qui ne fait qu’exacerber de nombreuses difficultés rencontrées par le monde agricole ? Depuis des mois, les députés Renaissance quels qu’ils soient, saturent l’espace médiatique avec le loup mais jamais on ne les entend sur la vulnérabilité des exploitations au changement climatique et les solutions à apporter.

Au lieu de perdre du temps à commenter les communiqués d’EELV, remettant en cause d’ailleurs le consensus scientifique sur l’état de bonne conservation du loup qui nécessite non pas 500 loups mais 500 loups reproducteurs, qu’ont-ils à nous dire sur les traités de libre-échange, sur la gestion de l’eau, les difficultés d’installation, le calcul incohérent des aides de la politique agricole commune… ?

Au même titre que les parlementaires écologistes, EELV demande que le Plan National d’Action Loup devrait s’accompagner d’un plan pour le pastoralisme pour accompagner les éleveurs à réduire leur vulnérabilité au changement climatique entres autre et leur donner de véritables moyens de vivre avec la biodiversité.

Communiqué des Parlementaires Ecologistes

Le « plan loup » doit s’accompagner d’un « plan pastoralisme »



Le nouveau « Plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage 2024 – 2029 » annoncé par le gouvernement a fortement fait réagir les intéressé·es. Personne n’est content, ni les représentant·es des éleveurs et éleveuses ni les associations environnementales et nous les comprenons.

Aucun bilan n’a été effectué du précédent « plan loup » et les mêmes recettes sont proposées en espérant un résultat différent. Les moyens pour la recherche sur le prédateur restent faméliques et les financements dédiés à la protection des éleveurs et éleveuses largement insuffisants. Le statut des chiens de troupeau demeure incertain et aucune nouvelle brigade de louvetiers n’est prévue alors qu’il en faudrait a minima une par massif montagneux, mais aussi sur les fronts de colonisation pour ne pas répéter les erreurs commises dans les Alpes.

Le seul sujet pour le gouvernement demeure les conditions de tir, ainsi qu’une hypothétique et dangereuse révision du statut d’espèce protégée définie par la Convention de Berne. Il s’agit là d’une vision totalement étriquée d’un sujet beaucoup plus vaste.

L’expansion du loup va se poursuivre. C’est un défi à n’en point douter, mais c’est aussi une opportunité pour l’équilibre des écosystèmes forestiers menacés, entre autres, par les surpopulations de cervidés. Éradiquer le loup est, de toute façon, un miroir aux alouettes : l’animal a la faculté de s’adapter aux menaces et armer chaque éleveuse et chaque éleveur n’est en rien une perspective souhaitable. L’enjeu doit être tourné vers la protection des troupeaux d’ovins comme de bovins, l’accompagnement humain et financier, le renforcement des moyens de l’Office français de la biodiversité (OFB) tant pour protéger les troupeaux qu’accroître notre connaissance de l’espèce.

Plus largement, le retour des grands prédateurs est venu exacerber de nombreuses difficultés du pastoralisme que ce plan ne commence même pas à envisager : crise des vocations, difficulté d’installation, rémunération parfois insuffisante, calcul incohérent des subventions de la Politique agricole commune (PAC), impact délétère des traités de libre-échange, conditions de vie en alpage, partage de la montagne avec d’autres activités, gestions des ressources naturelles notamment de l’eau, etc.

Les écologistes considèrent que l’exercice tel qu’il est conduit par le gouvernement n’a, même avec toute la bonne volonté du monde, aucune chance d’aboutir sur des solutions pérennes permettant la préservation du loup et la sauvegarde du pastoralisme. C’est d’une ambition nouvelle dont la France doit se doter pour préserver son modèle pastoral : le « plan loup » doit s’accompagner d’un « plan pastoralisme ».

Caroline Roose, eurodéputée

Marie Pochon, députée la Drôme

Guillaume Gontard, sénateur de l’Isère