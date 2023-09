WorldSkills 2023 finales nationales de la 47e édition de la compétition des métiers : les Bourguignons-Francs-Comtois à l’honneur

Près de 800 jeunes championnes et champions ont participé pendant trois jours à des épreuves pour chacun des 69 métiers représentés.

A l’issue de ces trois jours, sept Bourguignons-Francs-Comtois sont sélectionnés pour faire partie de l’équipe de France. Cinq d’entre eux participeront aux finales mondiales qui auront lieu à Lyon Eurexpo en 2024.

L’équipe régionale, composée de 57 candidats dans 49 métiers, a obtenu 28 médailles.

Ils étaient soutenus avec enthousiasme par leur famille, mais aussi par leurs formateurs des lycées professionnels et CFA, ainsi que par leurs coachs au sein des entreprises. Pas moins de 140 personnes ont ainsi fait bloc à Lyon pour représenter la Bourgogne-Franche-Comté !

Durant les trois jours de compétitions, l’équipe régionale des métiers n’a pas démérité, s’appuyant sur sa forte cohésion et sa solidarité. Véritable aventure collective pour les jeunes mais également tremplin professionnel, les compétitions nationales des métiers sont un événement unique pour mettre en avant la richesse des compétences professionnelles et les talents de jeunes passionnés.

La Région Bourgogne Franche Comté a accompagné l’équipe régionale des métiers depuis sa sélection à Explore les métiers, les 15 et 16 mars 2023 à Dijon, jusqu’aux compétitions nationales. Le Conseil régional a ainsi organisé sa préparation physique et mentale avec 3 coachs sportifs et des regroupements afin de faire naître un collectif soudé et solidaire.



Les lauréats

4 médailles d’or

Basile MENASSOL, CAO

William ROLET, chaudronnerie

François MARTY et Thomas BEUCHOT, intégration robotique Raphaël CARVALHO et Sébastien LACROIX, mécatronique



1 médaille d’argent

Camille HERNANDEZ, maroquinerie



3 médailles de bronze

Lucas PERNET, arts graphiques et pré-presse Paul VUILLOT, service en restaurant

Aude CASTANHEIRA, construction digitale



20 médailles d’excellence

Sami LARMURIER, imprimerie

Océan DROZ, web technologies

Matilde FREYDER, métiers de la propreté

Tom NALEPA, boucherie

Rémi XOLIN et Romain PUSARD, aménagement urbain canalisation Matthieu BIDAUD, charpente

Nathanael BERNARD, couverture métallique

Paul BUCILLAT, ébénisterie

Theo BERSON, maçonnerie

Odilon WEULERSSE, métallerie

Romain BILLY, peinture et décoration

Louis GODIN, plomberie et chauffage

Gabin BILLOTTET, taille de pierre

Eloïse WOLF, art floral

Lucas VOULQUIN et Baptiste SECHEPINE, jardiniers paysagistes Deven CUZZOCREA, bijouterie Joaillerie

Theo BURDY, fabrication additive

Valentin ROUSSEL, peinture automobile

Quentin BEGEY, technologie automobile

Eléonore BARC, technologie des véhicules industriels