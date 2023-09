Faible participation à la journée de sensibilisation au zéro déchet organisée par la JCE de Chalon

Une opération qui n’a pas obtenu le succès escompté par le président Antoine Filipek et ses amis. Dame Pluie s’est en effet invitée le matin au grand dam des organisateurs, obligés de reporter à l’après-midi le début de la manifestation.

Quatre stands pour mieux comprendre

Installés quai de la Monnaie, quatre stands attendaient les personnes sensibilisées par un monde sans déchet. Un stand autour de la fabrication de cosmétiques et de produits ménagers « maison », encadré par Thérèse Nguyen, directrice du CPIE Pays de Bourgogne. Un stand de customisation et réparation de vêtements, animé par la Bobine d’Emilie, l’atelier de couture éco-responsable rullyotin. Un stand d’information tenu par le groupe chalonnais de Zéro Waste France, association qui milite, comme son nom l’indique, pour le zéro déchet. Enfin un stand du Grand Chalon, sur lequel Lucie Malicrot, animatrice du service développement durable, donnait des conseils pour mieux appréhender la gestion et le tri des déchets.

Qui dit zéro déchet dit bien évidemment nettoyage… Durant plus d’une heure un petit groupe de ramasseurs, sous la conduite de Lucie Malicrot, a ainsi fait le tour de l’île Saint-Laurent, à la recherche de la moindre pollution

Gabriel-Henri THEULOT