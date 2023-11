Minou a trouvé une famille d'adoption et Michèle peut intégrer sereinement son Ehpad

"Je voulais vous remercier d'avoir publié ma demande d'adoption de Minou, chat de Michèle, et je veux remercier toutes les personnes qui m'ont contactée très gentiment par sms ou en direct et aussi pour les nombreux messages de soutien.

Un grand grand merci à la personne à qui j'ai confié Minou, je suis sûre qu'elle lui apportera la plus grande attention. "